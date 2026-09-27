¡Está en racha! Golazo de Joao Félix para el 1-0 de Portugal vs Noruega | VIDEO

Portugal se puso en ventaja en el partido contra Noruega por la fecha 2 del Grupo D de la UEFA Nations League. A los 17′, Joao Félix apareció para colocar el 1-0 y darle la victoria parcial a los lusos en Oslo. El atacante concretó una gran jugada colectiva que inició con Nuno Mendes por izquierda, luego pasó por los pies de Pedro Neto, quien asistió a Félix para firmar el tanto. Este gol es el segundo del jugador de Al Nassr, pues también marcó en el debut ante Gales. Con ello, Portugal se impone en campo visitante y necesita defender su ventaja para asegurar los tres puntos.

Portugal se puso en ventaja en el partido contra Noruega por la fecha 2 del Grupo D de la UEFA Nations League. A los 17′, Joao Félix apareció para colocar el 1-0 y darle la victoria parcial a los lusos en Oslo. El atacante concretó una gran jugada colectiva que inició con Nuno Mendes por izquierda, luego pasó por los pies de Pedro Neto, quien asistió a Félix para firmar el tanto. Este gol es el segundo del jugador de Al Nassr, pues también marcó en el debut ante Gales. Con ello, Portugal se impone en campo visitante y necesita defender su ventaja para asegurar los tres puntos. ¡QUE GOLAZO DE PORTUGAL! Nuno Mendes armó una gran jugada, Pedro Neto asistió y Joao Felix definió a colocar para marcar el 1-0 vs. Noruega.



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