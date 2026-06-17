João Neves abrió el marcador para Portugal con un gol tempranero a los 6 minutos frente a RD Congo, en el debut del Grupo K del Mundial 2026. La jugada se gestó por la banda izquierda, donde Pedro Neto envió un preciso centro al área. Ahí apareció João Neves, quien se elevó con gran técnica y conectó un potente cabezazo imposible de detener. El tanto permitió a los lusos tomar rápidamente el control del partido, mostrando eficacia y contundencia desde el inicio del encuentro.
João Neves abrió el marcador para Portugal con un gol tempranero a los 6 minutos frente a RD Congo, en el debut del Grupo K del Mundial 2026. La jugada se gestó por la banda izquierda, donde Pedro Neto envió un preciso centro al área. Ahí apareció João Neves, quien se elevó con gran técnica y conectó un potente cabezazo imposible de detener. El tanto permitió a los lusos tomar rápidamente el control del partido, mostrando eficacia y contundencia desde el inicio del encuentro.
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