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Joao Neves abrió el marcador a favor de Portugal vs RD Congo a los 6 minutos por fecha 1 del grupo K del Mundial 2026. (Foto: captura DSports)
Joao Neves abrió el marcador a favor de Portugal vs RD Congo a los 6 minutos por fecha 1 del grupo K del Mundial 2026. (Foto: captura DSports)
Por Joao Muñoz Tineo

João Neves abrió el marcador para Portugal con un gol tempranero a los 6 minutos frente a RD Congo, en el debut del Grupo K del Mundial 2026. La jugada se gestó por la banda izquierda, donde Pedro Neto envió un preciso centro al área. Ahí apareció João Neves, quien se elevó con gran técnica y conectó un potente cabezazo imposible de detener. El tanto permitió a los lusos tomar rápidamente el control del partido, mostrando eficacia y contundencia desde el inicio del encuentro.

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