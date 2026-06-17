João Neves abrió el marcador para Portugal con un gol tempranero a los 6 minutos frente a RD Congo, en el debut del Grupo K del Mundial 2026. La jugada se gestó por la banda izquierda, donde Pedro Neto envió un preciso centro al área. Ahí apareció João Neves, quien se elevó con gran técnica y conectó un potente cabezazo imposible de detener. El tanto permitió a los lusos tomar rápidamente el control del partido, mostrando eficacia y contundencia desde el inicio del encuentro.

João Neves abrió el marcador para Portugal con un gol tempranero a los 6 minutos frente a RD Congo, en el debut del Grupo K del Mundial 2026. La jugada se gestó por la banda izquierda, donde Pedro Neto envió un preciso centro al área. Ahí apareció João Neves, quien se elevó con gran técnica y conectó un potente cabezazo imposible de detener. El tanto permitió a los lusos tomar rápidamente el control del partido, mostrando eficacia y contundencia desde el inicio del encuentro. ¡JOÃO NEVES PUSO EL 1-0!



Mediante un cabezazo, el volante del PSG puso en ventaja a Portugal ante Congo a los 6 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/AZdZnZT7qU — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026 VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.