Jude Bellingham marca el 1-1 para Inglaterra en el tiempo añadido del primer tiempo (45+1’) ante Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid aparece de forma oportuna dentro del área para conectar un preciso servicio de Anthony Gordon desde el sector izquierdo, venciendo la resistencia de la defensa noruega. Con gran lectura de la jugada, Bellingham se anticipa a su marca y define con solvencia para batir al arquero rival. El gol llega en un momento clave y devuelve al equipo inglés al partido, justo antes del descanso, cambiando el impulso del encuentro.

¡HAY PARTIDO EN MIAMI! EMPATÓ INGLATERRA



Tremenda conexión de Gordon para que Jude Belingham defina como un crack y ponga el 1-1 ante Noruega. pic.twitter.com/KDoKtSU9cx — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026