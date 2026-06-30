Raúl Jiménez marca un golazo y México amplía la ventaja ante Ecuador en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Raúl Jiménez marca un golazo y México amplía la ventaja ante Ecuador en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de México dio un paso importante en su partido ante Ecuador al colocarse 2-0 en el marcador gracias a las anotaciones de Julián Andrés Quiñones y Raúl Jiménez. El Tri aprovechó su dominio en el Estadio Azteca y golpeó en los momentos precisos para encaminar el encuentro.

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