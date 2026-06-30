La selección de México dio un paso importante en su partido ante Ecuador al colocarse 2-0 en el marcador gracias a las anotaciones de Julián Andrés Quiñones y Raúl Jiménez. El Tri aprovechó su dominio en el Estadio Azteca y golpeó en los momentos precisos para encaminar el encuentro.

El conjunto mexicano había tomado la ventaja a los 22 minutos por intermedio de Quiñones, mientras que Raúl Jiménez apareció en la segunda mitad para ampliar la diferencia y desatar la euforia de la afición.

Los goles llegaron después de un inicio en el que el conjunto mexicano mostró mayor intensidad y contó con el permanente respaldo de su hinchada, que desde los primeros minutos ya hacía sentir su apoyo con el tradicional grito de “olé”.

Julián Quiñones rompe la igualdad y adelanta a México frente a Ecuador. Foto: @DSports

Julián Quiñones abrió el marcador para México

El delantero del Tri apareció a los 22 minutos para romper la igualdad y darle la ventaja al conjunto local. Su anotación premió el mejor arranque de México, que desde el inicio contó con el apoyo de un Estadio Azteca completamente entregado al equipo.

El gol de Quiñones permitió al Tri manejar el partido con mayor tranquilidad y seguir presionando a la defensa ecuatoriana.

¡GOLAZO DE MÉXICO!



Julián Quiñones marcó el 1-0 ante Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HHePHePLH6 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Raúl Jiménez marca un golazo y pone el 2-0 ante Ecuador

México volvió a exhibir su poder ofensivo con una gran jugada colectiva que terminó en el segundo tanto de la noche. La acción nació en los pies de Gilberto Mora, una de las figuras del encuentro, quien cambió de frente hacia Luis Romo.

El mediocampista envió un preciso centro al segundo palo, donde apareció Raúl Jiménez completamente solo para conectar de cabeza y vencer al arquero ecuatoriano, firmando el 2-0 del Tri en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡UFF, GOLAZO DE MÉXICO!



Raúl Jiménez no dudó y puso el 2-0 ante Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/ARhmrKqYPj — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

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