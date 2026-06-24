Julián Quiñones volvió a responder en un momento decisivo para la Selección Mexicana. El delantero anotó el 2-0 ante República Checa tras aprovechar una serie de rebotes dentro del área y dejó al Tri muy cerca de cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje perfecto. El atacante nacionalizado mexicano, apareció una vez más para ampliar la ventaja de los dirigidos por Javier Aguirre y desatar la celebración en el Estadio Azteca.

La jugada nació de un nuevo ataque de México que puso en aprietos a la defensa checa. Tras varios intentos de despeje y una serie de rebotes en el área, el balón quedó dividido a pocos metros de la portería. Quiñones reaccionó más rápido que su marcador, anticipó al defensor y definió con tranquilidad para enviar la pelota al fondo de la red y establecer el 2-0 para el conjunto mexicano.

Julián Quiñones marca el 2-0 de México y acerca al Tri a un récord histórico en los Mundiales. Foto: @DSports

El tanto de Quiñones no solo significó un paso importante hacia la victoria ante República Checa, sino que también acercó a México a un registro sin precedentes en la historia de la selección. De mantenerse el resultado, los aztecas conseguirán por primera vez ganar sus tres partidos de una misma fase de grupos en una Copa del Mundo.

El Tricolor ya había derrotado a Sudáfrica y Corea del Sur en sus dos primeras presentaciones, por lo que una nueva victoria le permitiría avanzar a los dieciseisavos de final con campaña perfecta y consolidarse como una de las selecciones más destacadas de la primera ronda.

¡MÉXICO AMPLIÓ LA VENTAJA!



Julián Quiñones finalizó una buena jugada que arrancó con un pase exquisito de Gilberto Mora.



La Tri le gana 2-0 a República Checa.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/K8xWcKpF6W — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

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