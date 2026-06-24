Julián Quiñones aparece de nuevo y pone a México a un paso del pleno de victorias en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Julián Quiñones aparece de nuevo y pone a México a un paso del pleno de victorias en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Julián Quiñones volvió a responder en un momento decisivo para la Selección Mexicana. El delantero anotó el 2-0 ante República Checa tras aprovechar una serie de rebotes dentro del área y dejó al Tri muy cerca de cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje perfecto. El atacante nacionalizado mexicano, apareció una vez más para ampliar la ventaja de los dirigidos por Javier Aguirre y desatar la celebración en el Estadio Azteca.

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