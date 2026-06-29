¡Sorpresa paraguaya! Julio Enciso pone de cabeza el 1-0 sobre Alemania por el Mundial 2026 | VIDEO

Paraguay da el golpe en el Estadio Monterrey tras ponerse 1-0 sobre Alemania con un gol de Julio Enciso. A los 42’, el combinado sudamericano sacó ventaja con un cabezazo de su jugador, quien definió sin marca para abrir el marcador por los 16avos del Mundial 2026. El centro previo desde la derecha encontró solo a Enciso. La desatención en la marca de Alemania fue aprovechada al máximo por el ‘19′, quien apareció por el medio para conectar de cabeza y batir a Manuel Neuer. Buen partido de la ‘Albirroja’, que sueña con meterse a octavos.

Paraguay da el golpe en el Estadio Monterrey tras ponerse 1-0 sobre Alemania con un gol de Julio Enciso. A los 42’, el combinado sudamericano sacó ventaja con un cabezazo de su jugador, quien definió sin marca para abrir el marcador por los 16avos del Mundial 2026. El centro previo desde la derecha encontró solo a Enciso. La desatención en la marca de Alemania fue aprovechada al máximo por el ‘19′, quien apareció por el medio para conectar de cabeza y batir a Manuel Neuer. Buen partido de la ‘Albirroja’, que sueña con meterse a octavos. GENIALIDAD DE ALMIRÓN, CENTRO ESPECTACULAR DE GALARZA FONDA Y CABEZAZO GOLEADOR DE ENCISO: ¡¡Paraguay da el golpe a los 40' PT y le gana 1-0 a Alemania en Boston!!



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