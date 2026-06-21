Por Redacción EC

Cabo Verde hace historia en el Mundial. Al minuto 21, Kevin Pina ejecuta un tiro libre perfecto y marca el 1-0 ante Uruguay. El mediocampista del FC Krasnodar saca un potente disparo que supera la barrera uruguaya, que se abre levemente, y deja sin reacción a Fernando Muslera. Es el primer gol de Cabo Verde en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. El Hard Rock Stadium estalla con la celebración de los “Tiburones Azules”, que sorprenden nuevamente tras empatar con España. El equipo africano se adelanta y sueña con una clasificación histórica en el torneo.

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