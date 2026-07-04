Kylian Mbappé abrió el marcador para la selección de Francia al minuto 69 tras convertir con precisión un tiro penal frente a Paraguay, en un intenso duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El atacante del Real Madrid no falló desde los doce pasos y desató la celebración del conjunto galo en el Philadelphia Stadium, conocido como Lincoln Financial Field. Con este gol, Francia toma ventaja en un partido clave rumbo a los cuartos de final, mientras Paraguay intenta reaccionar ante la presión y el dominio ofensivo del vigente subcampeón del mundo.

Kylian Mbappé abrió el marcador para la selección de Francia al minuto 69 tras convertir con precisión un tiro penal frente a Paraguay, en un intenso duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El atacante del Real Madrid no falló desde los doce pasos y desató la celebración del conjunto galo en el Philadelphia Stadium, conocido como Lincoln Financial Field. Con este gol, Francia toma ventaja en un partido clave rumbo a los cuartos de final, mientras Paraguay intenta reaccionar ante la presión y el dominio ofensivo del vigente subcampeón del mundo. ¡PENAL Y GOL PARA FRANCIA!



Tras una falta de Diego Gómez en el área, Les Bleus se beneficiaron con un penal que Kylian Mbappé cambió por gol con categoría en el duelo ante Orlando Gill, para el 1-0 ante Paraguay. pic.twitter.com/nb770pcJyD — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026 VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.