Kylian Mbappé abrió el marcador para la selección de Francia al minuto 69 tras convertir con precisión un tiro penal frente a Paraguay, en un intenso duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El atacante del Real Madrid no falló desde los doce pasos y desató la celebración del conjunto galo en el Philadelphia Stadium, conocido como Lincoln Financial Field. Con este gol, Francia toma ventaja en un partido clave rumbo a los cuartos de final, mientras Paraguay intenta reaccionar ante la presión y el dominio ofensivo del vigente subcampeón del mundo.
Kylian Mbappé abrió el marcador para la selección de Francia al minuto 69 tras convertir con precisión un tiro penal frente a Paraguay, en un intenso duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El atacante del Real Madrid no falló desde los doce pasos y desató la celebración del conjunto galo en el Philadelphia Stadium, conocido como Lincoln Financial Field. Con este gol, Francia toma ventaja en un partido clave rumbo a los cuartos de final, mientras Paraguay intenta reaccionar ante la presión y el dominio ofensivo del vigente subcampeón del mundo.
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