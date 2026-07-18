Kylian Mbappé apareció en acción para descontar 4-1 en duelo entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, este sábado 18 de julio.

El delantero francés partió habilitado ante una precisa asistencia de Olisé y marcó con facilidad con la zurda.

De esta manera, ‘Kiki’ se convierte en el goleador absoluto del Mundial 2026 con 9 anotaciones. E iguala a Messi en la tabla histórica con 21 goles.