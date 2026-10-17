Lamine Yamal anotó un golazo espectacular hoy para adelantar temporalmente al FC Barcelona 1-0 frente al Real Betis en el Estadio La Cartuja, por la novena jornada de LaLiga 2026. El gol ocurrió en el minuto 10 de la primera parte tras una maravillosa acción colectiva e individual. Lamine Yamal combinó en una doble pared con Jules Koundé, avanzó hacia el vértice derecho del área grande, dejó en el camino a los defensores con un excelente recorte y sacó un potente zurdazo con rosca directo a la escuadra del segundo palo defendido por Álvaro Valles. Poco después, al minuto 27, el Betis reaccionó y empató la contienda gracias a un gol de Valentín Gómez.

Lamine Yamal anotó un golazo espectacular hoy para adelantar temporalmente al FC Barcelona 1-0 frente al Real Betis en el Estadio La Cartuja, por la novena jornada de LaLiga 2026. El gol ocurrió en el minuto 10 de la primera parte tras una maravillosa acción colectiva e individual. Lamine Yamal combinó en una doble pared con Jules Koundé, avanzó hacia el vértice derecho del área grande, dejó en el camino a los defensores con un excelente recorte y sacó un potente zurdazo con rosca directo a la escuadra del segundo palo defendido por Álvaro Valles. Poco después, al minuto 27, el Betis reaccionó y empató la contienda gracias a un gol de Valentín Gómez. ¡AH NO, PERO QUÉ GOLAZO LAMINE! Espectacular zurdazo del 10 de Barcelona para poner el 1-0 contra Betis en La Cartuja. #LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça https://t.co/uubnwqjz86 — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.