Argentina le dio vuelta al partido frente a Inglaterra a los 92 minutos con gol de Lautaro Martínez por la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta este miércoles 16 de julio. Nuevamente apareció Lionel Messi, para debordar por la derecha, meter un centro pasado que encontró la cabeza de Lautaro Martínez, quien le dio el pase a la final de la Copa del Mundo a la selección albiceleste. Mira el gol aquí.

Argentina le dio vuelta al partido frente a Inglaterra a los 92 minutos con gol de Lautaro Martínez por la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta este miércoles 16 de julio. Nuevamente apareció Lionel Messi, para debordar por la derecha, meter un centro pasado que encontró la cabeza de Lautaro Martínez, quien le dio el pase a la final de la Copa del Mundo a la selección albiceleste. Mira el gol aquí. ¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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