La controversia se produjo por una posible falta previa de Aleksandar Pavlović sobre Pedro Vite. Pese a las protestas de la Tri, el árbitro decidió validar la anotación, un golpe que condicionó el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos.

Leroy Sané marca un polémico 1-0 y Alemania acaricia el puntaje perfecto en el Mundial. Foto: @SC_ESPN

El gol de Leroy Sané que desató la polémica

La jugada nació en una rápida transición ofensiva de Alemania, que encontró espacios en la defensa ecuatoriana apenas iniciado el compromiso. En la acción previa al tanto, los jugadores de Ecuador reclamaron una infracción de Pavlović sobre Pedro Vite, pero el juego continuó.

Con la defensa ecuatoriana aún protestando, Sané aprovechó la continuidad de la jugada para definir y colocar el 1-0 en el marcador. De inmediato, varios futbolistas de la Tri rodearon al árbitro para exigir la revisión de la acción, aunque la decisión final fue mantener el gol como válido.

¡¡EN EL AMANECER DEL PARTIDO!! A los dos minutos de juego, Leroy Sané la puso contra un palo y anotó el 1-0 de Alemania vs. Ecuador. La Tri debe darlo vuelta.



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El tanto tempranero cambió por completo el panorama del partido para Ecuador, que llegó al compromiso con la necesidad de conseguir una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación.

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