Por Kenyi Peña Andrade

Argentina viene disputando un duelo clave ante Austria por la segunda jornada de la zona de grupos del Mundial 2026. El equipo de Lionel Messi quiere seguir demostrando que el campeón del mundo mantiene su gran nivel futbolístico. En este contexto, en un partido más que complicado, Lionel Messi, quien había fallado un penal, anotó su tanto 17 en la historia de las Copas del Mundo.