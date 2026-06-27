Argentina extendió su ventaja sobre Jordania con un gol de Lionel Messi a los 80’. El astro argentino ejecutó un gran tiro libre y alcanzó los 6 goles en el Mundial 2026. Con un remate colocado y al palo más lejano del arquero, el ‘10′ marcó el 3-1 y alcanzó los seis goles en la Copa del Mundo. Además, llegó a las 19 anotaciones en la historia de los mundiales.

Argentina extendió su ventaja sobre Jordania con un gol de Lionel Messi a los 80’. El astro argentino ejecutó un gran tiro libre y alcanzó los 6 goles en el Mundial 2026. Con un remate colocado y al palo más lejano del arquero, el ‘10′ marcó el 3-1 y alcanzó los seis goles en la Copa del Mundo. Además, llegó a las 19 anotaciones en la historia de los mundiales. COSA DE GOATS: GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MESSI PARA EL 3-1 DE ARGENTINA VS. JORDANIA. 6 GOLES EN 3 PARTIDOS. BESTIAL.



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