¡Golazo de otro planeta! Messi la clavó de tiro libre y selló la goleada de Argentina ante Jordania | (Foto: AFP)
¡Golazo de otro planeta! Messi la clavó de tiro libre y selló la goleada de Argentina ante Jordania | (Foto: AFP)
/ PAUL ELLIS
Por Redacción EC

Argentina extendió su ventaja sobre Jordania con un gol de Lionel Messi a los 80’. El astro argentino ejecutó un gran tiro libre y alcanzó los 6 goles en el Mundial 2026. Con un remate colocado y al palo más lejano del arquero, el ‘10′ marcó el 3-1 y alcanzó los seis goles en la Copa del Mundo. Además, llegó a las 19 anotaciones en la historia de los mundiales.

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