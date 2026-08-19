Lionel Messi anotó hoy un gol clave para el Inter Miami CF al minuto 26 del primer tiempo, poniendo el marcador parcial 2-1 a favor de las Garzas frente a Philadelphia Union por la MLS 2026. El astro argentino convirtió con una brillante definición de zurda tras sacarse la marca en el área, en un partido que se encuentra actualmente en desarrollo en el Subaru Park. Este tanto posee una profunda carga emocional, ya que es el primero que marca tras el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El capitán también fue vital al iniciar la jugada del primer gol del encuentro.

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026