Resumen

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Luis Díaz rompe la igualdad y acerca a Colombia a una victoria clave en el Mundial 2026. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Luis Díaz rompe la igualdad y acerca a Colombia a una victoria clave en el Mundial 2026. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Por Redacción EC

Luis Díaz encontró el premio a su insistencia y volvió a ser determinante para la selección colombiana. El atacante anotó al minuto 64 para devolverle la ventaja a la Tricolor frente a Uzbekistán, en un intenso partido correspondiente a la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

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