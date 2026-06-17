Luis Díaz encontró el premio a su insistencia y volvió a ser determinante para la selección colombiana. El atacante anotó al minuto 64 para devolverle la ventaja a la Tricolor frente a Uzbekistán, en un intenso partido correspondiente a la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

La figura del equipo dirigido por Néstor Lorenzo apareció en un momento clave del encuentro para colocar el 2-1 y acercar a los cafeteros a un triunfo importante en su estreno mundialista.

El delantero había sido uno de los jugadores más peligrosos de Colombia desde el inicio del compromiso. A los 30 minutos estuvo muy cerca de abrir el marcador luego de recibir una gran asistencia de Jhon Arias.

Díaz definió de zurda buscando el palo más lejano del arquero, pero el balón se estrelló en el poste y terminó en las manos del guardameta uzbeko.

¡ASISTENCIA DE PUERTA Y GOL DE LUCHO DÍAZ! La fórmula de Colombia para marcar el 2-1 ante Uzbekistán.



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Uzbekistán mostró una mejor versión en el complemento y logró igualar el marcador. La respuesta colombiana no tardó en llegar. A los 64 minutos, Luis Díaz volvió a hacerse protagonista y esta vez no perdonó.

El atacante aprovechó una nueva oportunidad en ataque para vencer al arquero rival y establecer el 2-1, desatando la celebración de los aficionados colombianos presentes en el estadio.

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