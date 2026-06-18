Resumen

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Luis Romo castigó una falla de Corea del Sur y desató la fiesta mexicana. Foto: @DSports
Luis Romo castigó una falla de Corea del Sur y desató la fiesta mexicana. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección mexicana encontró la recompensa a su insistencia al inicio del segundo tiempo gracias a Luis Romo, quien abrió el marcador ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara por la fase de grupos del Mundial 2026. El mediocampista apareció en el momento indicado para capitalizar una desatención defensiva del conjunto asiático y darle al Tri una ventaja clave en un encuentro que hasta ese momento se había caracterizado por la paridad y la intensidad.

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