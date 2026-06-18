La selección mexicana encontró la recompensa a su insistencia al inicio del segundo tiempo gracias a Luis Romo, quien abrió el marcador ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara por la fase de grupos del Mundial 2026. El mediocampista apareció en el momento indicado para capitalizar una desatención defensiva del conjunto asiático y darle al Tri una ventaja clave en un encuentro que hasta ese momento se había caracterizado por la paridad y la intensidad.

La jugada se produjo a los 50 minutos, cuando México presionó en campo rival y generó una situación de peligro dentro del área surcoreana. El arquero Kim Seung-gyu no logró controlar correctamente el balón y lo dejó botando en una zona comprometida. Romo, atento al desarrollo de la acción, reaccionó antes que los defensores y aprovechó el rebote para definir y enviar la pelota al fondo de la red.

Hasta el momento del gol, México había tenido dificultades para transformar sus aproximaciones en ocasiones claras. Sin embargo, la presión constante sobre la salida de Corea del Sur terminó dando resultados. Romo, uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel, mostró oportunismo y lectura de juego para sacar provecho de la falla rival y firmar el 1-0.

MÉXICO APROVECHÓ EL ERROR Y ABRIÓ EL MARCADOR



Kim Seung-Gyu chocó con un compañero cuando fue a cortar un balón aéreo y Luis Romo cazó el rebote para marcar el 1-0 ante Corea del Sur.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40reO8S1Sp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

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