La selección de Estados Unidos dio un paso importante hacia la clasificación en el Mundial 2026 gracias a una brillante ejecución de Malik Tillman. El mediocampista anotó a los 82 minutos un espectacular tiro libre para ampliar la ventaja a 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en San Francisco.

Cuando el encuentro entraba en su recta final, Tillman tomó el balón en una acción a balón parado y sacó un potente remate que dejó sin opciones al portero bosnio.

La anotación llegó en un momento clave del partido, con Bosnia intentando encontrar el empate tras el gol de Folarin Balogun en la primera mitad.

Sin embargo, la calidad de Tillman terminó por inclinar definitivamente la balanza. Su disparo se convirtió en uno de los mejores goles del encuentro y permitió a Estados Unidos tomar una ventaja de dos goles a falta de pocos minutos para el final.

¡QUÉ GOLAZO DE ESTADOS UNIDOS!



Tremendo tiro libre de Tillman para poner el 2-0 ante Bosnia en San Francisco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40u4PLqLpp — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Estados Unidos aprovechó sus oportunidades

El conjunto norteamericano ya se había adelantado en el marcador gracias a Balogun, quien rompió el empate al minuto 44 después de que un tanto previo suyo fuera anulado por un ajustado fuera de juego.

Con el 2-0 firmado por Tillman en el minuto 82, Estados Unidos quedó muy cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda del Mundial.

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