Tillman se luce en San Francisco y acerca a Estados Unidos a los octavos del Mundial. Foto: @DSports
Tillman se luce en San Francisco y acerca a Estados Unidos a los octavos del Mundial. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de Estados Unidos dio un paso importante hacia la clasificación en el Mundial 2026 gracias a una brillante ejecución de Malik Tillman. El mediocampista anotó a los 82 minutos un espectacular tiro libre para ampliar la ventaja a 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en San Francisco.

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