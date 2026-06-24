La acción comenzó con una gran recuperación de Luis Romo en el mediocampo. El volante mexicano salió entre tres rivales y logró puntear el balón para habilitar a Mateo Chávez, quien aprovechó el espacio para emprender la carrera hacia el área.

El debut soñado de Mateo Chávez: golazo para darle la ventaja a México ante República Checa. Foto: @DSports

El defensor mexicano dejó atrás la barrida de un rival y, ya frente al arco, definió con pierna izquierda al segundo poste, dejando sin opciones al guardameta checo.

Un gol de delantero para el debutante mexicano

Aunque habitualmente se desempeña como lateral, Mateo Chávez mostró instinto de goleador en la jugada. Su aparición en el área y la tranquilidad para definir recordaron la acción de un atacante experimentado.

¡AL FIN LLEGÓ EL GOL EN EL AZTECA!



México abrió el marcador ante República Checa gracias a una linda definición de Mateo Chávez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RG1rZJXaRQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

El tanto provocó una explosión de felicidad en las tribunas del Azteca, donde los hinchas celebraron con intensidad el primer gol del encuentro y el estreno goleador del futbolista con la camiseta de la Selección Mexicana.

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