México encuentra el gol en los pies de Mateo Chávez y el Azteca estalla de emoción. Foto: @DSports
México encuentra el gol en los pies de Mateo Chávez y el Azteca estalla de emoción. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.