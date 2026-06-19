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¡Con suspenso! Matheus Cunha puso el 1-0 de Brasil vs Haití por el Mundial 2026 | VIDEO
¡Con suspenso! Matheus Cunha puso el 1-0 de Brasil vs Haití por el Mundial 2026 | VIDEO
Por Redacción EC

Brasil sacó ventaja en el primer tiempo ante Haití gracias a un gol de Matheus Cunha. A los 23′, cuando el partido parecía que había bajado la intensidad, la individualidad de la ‘Canarinha’ apareció sobre el campo. Vinícius Jr sacó un remate de derecha que el arquero Placide logró atajar; sin embargo, el rebote le quedó a Cunha, quien se tiró para llegar a la pelota y, con suspenso, marcar el 1-0 para los brasileños. Con ello, el equipo de Carlo Ancelotti respira en el partido e inclina la balanza a favor por el Grupo C del Mundial 2026.

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