Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 45 tras recibir una asistencia precisa de Ousmane Dembélé, rompiendo la línea defensiva de Suecia con su velocidad característica. Al quedar mano a mano frente al portero Jacob Widell Zetterström en el MetLife Stadium, el delantero definió con una frialdad absoluta para decretar el 1-0 a favor de Francia antes del descanso. La anotación fue validada por el VAR luego de revisar un posible fuera de juego, permitiendo al capitán galo sumar su quinto gol del torneo y desatar el festejo del combinado dirigido por Didier Deschamps.

Y SÍ, DE ÉL ¡GOLAAAAAZO DE KYLIAN!!



Mbappé hizo de las suyas, engañó en el corazón del área y definió rasante al palo derecho para el 1-0 de Francia ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/sSUxKhMqDu — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026