Boca Juniors vence 1-0 a O’Higgins en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto xeneize se pone en ventaja a los 43 minutos del primer tiempo gracias a Miguel “La Bestia” Merentiel, quien define tras una asistencia precisa del mediocampista Leandro Paredes. El equipo argentino controla el partido y se va al descanso con una mínima diferencia a su favor.

Boca Juniors vence 1-0 a O’Higgins en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto xeneize se pone en ventaja a los 43 minutos del primer tiempo gracias a Miguel “La Bestia” Merentiel, quien define tras una asistencia precisa del mediocampista Leandro Paredes. El equipo argentino controla el partido y se va al descanso con una mínima diferencia a su favor. GOLAZO DE BOCA



Enorme pase de Paredes para la definición de Merentiel. El Xeneize le gana 1-0 a O'Higgins.



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