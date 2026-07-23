Por Redacción EC

Boca Juniors vence 1-0 a O’Higgins en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto xeneize se pone en ventaja a los 43 minutos del primer tiempo gracias a Miguel “La Bestia” Merentiel, quien define tras una asistencia precisa del mediocampista Leandro Paredes. El equipo argentino controla el partido y se va al descanso con una mínima diferencia a su favor.