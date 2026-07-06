Mikel Merino apareció al 90+1 y adelantó a España con una gran definición ante Portugal. Foto: @DSports
Mikel Merino apareció al 90+1 y adelantó a España con una gran definición ante Portugal. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Mikel Merino volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más decisivos de la selección española. El mediocampista, que había ingresado desde el banco de suplentes, marcó el 1-0 al 90+1 para darle la ventaja a España frente a Portugal en un momento clave del encuentro.

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