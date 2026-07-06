Mikel Merino volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más decisivos de la selección española. El mediocampista, que había ingresado desde el banco de suplentes, marcó el 1-0 al 90+1 para darle la ventaja a España frente a Portugal en un momento clave del encuentro.

La jugada nació con un espectacular pase entre líneas, que dejó a Merino mano a mano con el arquero Diogo Costa. El volante controló la acción con serenidad, le ganó el duelo al guardameta portugués y definió con precisión para desatar la celebración española.

España golpeó al final: Mikel Merino definió mano a mano y venció a Portugal. Foto: @DSports

El tanto volvió a confirmar la capacidad de Merino para aparecer en las instancias más importantes. Su anotación recordó de inmediato el gol que marcó en la Eurocopa ante Alemania, cuando también apareció en el tiempo añadido para darle la clasificación a España.

Una vez más, el mediocampista respondió cuando el reloj marcaba los últimos segundos, consolidándose como un futbolista de momentos cruciales para la selección española y convirtiéndose en el héroe de la noche con una definición que dejó sin opciones a Diogo Costa.

DE ÚLTIMO MINUTO: ¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA PARA METERSE EN CUARTOS!



Espectacular pase entre líneas para que el recién ingresado Mikel Merino le gane el duelo mano a mano a Diogo Costa y convierta el 1-0 ante Portugal sobre el final del partido. pic.twitter.com/tcd6e1eTYT — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026