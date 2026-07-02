¡Apareció el goleador! Mikel Oyarzabal le da ventaja 1-0 a España vs Austria por Mundial 2026. (Foto: AFP)
¡Apareció el goleador! Mikel Oyarzabal le da ventaja 1-0 a España vs Austria por Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

España se puso en ventaja 1-0 sobre Austria gracias a un gol de Mikel Oyarzabal, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A los 36′, la ‘Roja’ rompió el empate gracias a una buena jugada colectiva que concluyó en el gol de su delantero. Marc Cucurella recibió el balón sin marca por izquierda, sacó el pase atrás y encontró solo a Oyarzabal, quien definió en primera para batir al arquero Alexander Schlager. La ventaja le permite al equipo Luis de la Fuente dar un paso importante hacia octavos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: