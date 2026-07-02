España se puso en ventaja 1-0 sobre Austria gracias a un gol de Mikel Oyarzabal, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A los 36′, la ‘Roja’ rompió el empate gracias a una buena jugada colectiva que concluyó en el gol de su delantero. Marc Cucurella recibió el balón sin marca por izquierda, sacó el pase atrás y encontró solo a Oyarzabal, quien definió en primera para batir al arquero Alexander Schlager. La ventaja le permite al equipo Luis de la Fuente dar un paso importante hacia octavos.

España se puso en ventaja 1-0 sobre Austria gracias a un gol de Mikel Oyarzabal, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A los 36′, la ‘Roja’ rompió el empate gracias a una buena jugada colectiva que concluyó en el gol de su delantero. Marc Cucurella recibió el balón sin marca por izquierda, sacó el pase atrás y encontró solo a Oyarzabal, quien definió en primera para batir al arquero Alexander Schlager. La ventaja le permite al equipo Luis de la Fuente dar un paso importante hacia octavos. TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE… ¡Asistencia de Cucurella y gol de Mikel Oyarzabal para que España se ponga 1-0 ante Austria.



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