¡Asistencia de Modric! Golazo de cabeza de Vlasic para el 2-1 de Croacia vs Ghana. (Foto. AFP)
¡Asistencia de Modric! Golazo de cabeza de Vlasic para el 2-1 de Croacia vs Ghana. (Foto. AFP)
Por Redacción EC

Croacia dio un golpe de autoridad casi al final del partido y consiguió el 2-1 sobre Ghana que le aseguró el segundo lugar del Grupo L y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. A los 93′, Nikola Vlasic apareció para recepcionar un gran centro de Luka Modrid desde el tiro de esquina y conseguir de cabeza el gol de la victoria. Los croatas habían sufrido el empate del rival minutos antes y eso los desplazaba al tercer lugar. El triunfo era obligatorio y casi al final lograron su objetivo. Con ello, pasaron como segundos de su llave y espera a su rival.

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