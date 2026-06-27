Croacia dio un golpe de autoridad casi al final del partido y consiguió el 2-1 sobre Ghana que le aseguró el segundo lugar del Grupo L y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. A los 93′, Nikola Vlasic apareció para recepcionar un gran centro de Luka Modrid desde el tiro de esquina y conseguir de cabeza el gol de la victoria. Los croatas habían sufrido el empate del rival minutos antes y eso los desplazaba al tercer lugar. El triunfo era obligatorio y casi al final lograron su objetivo. Con ello, pasaron como segundos de su llave y espera a su rival.

Croacia dio un golpe de autoridad casi al final del partido y consiguió el 2-1 sobre Ghana que le aseguró el segundo lugar del Grupo L y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. A los 93′, Nikola Vlasic apareció para recepcionar un gran centro de Luka Modrid desde el tiro de esquina y conseguir de cabeza el gol de la victoria. Los croatas habían sufrido el empate del rival minutos antes y eso los desplazaba al tercer lugar. El triunfo era obligatorio y casi al final lograron su objetivo. Con ello, pasaron como segundos de su llave y espera a su rival. Croacia 1-0 Ghana ¡LA IMPORTANCIA DEL REMATE DE AFUERA DEL ÁREA! Sucic se animó a probar de larga distancia y marcó el 1-0 de Croacia contra Ghana en la fecha 3 del Grupo L del Mundial.



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RonDUWLWcX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026 Croacia 2-1 Ghana CENTRO DE LUKA MODRIC Y CABEZAZO DE VLASIC: la fórmula de Croacia para llegar al 2-1 ante Ghana.



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