¡Se aferra a la ilusión! Golazo de Nilson Angulo para el 1-1 de Ecuador vs Alemania. (Foto: AFP)
¡Se aferra a la ilusión! Golazo de Nilson Angulo para el 1-1 de Ecuador vs Alemania. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Ecuador se aferra a la esperanza para continuar en carrera en el Mundial 2026. A los 9′, Nilson Angulo apareció para marcar el 1-1 ante Alemania y darle vida a un equipo que recibió un fuerte golpe apenas iniciado el partido. El remate del ecuatoriano fue rápido y sorprendió a Manuel Neuer, quien poco pudo hacer para evitar el gol del rival. Con ello, el ‘Tri’ iguala el partido, pero necesita ganarle a Alemania para clasificar como mejor tercero. Solo le sirve ese resultado; caso contrario, quedará fuera de la Copa del Mundo.

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