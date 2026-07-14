¡Es un baile de España! Pedro Porro anota el 2-0 y liquida a Francia en la semifinal. (Foto: Getty Images)
¡Es un baile de España! Pedro Porro anota el 2-0 y liquida a Francia en la semifinal. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

España estiró su ventaja en el marcador ante Francia por las semifinales del Mundial 2026. A los 58′, Pedro Porro marcó el 2-0 con el que la ‘Roja’ liquidó a su rival y controla sin problemas el partido. La jugada la generó el propio Porro desde la derecha: entró apoyándose en sus compañeros y quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan. Allí, el lateral derecho no perdonó y definió de gran manera para darle tranquilidad a su selección.

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