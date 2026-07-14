España estiró su ventaja en el marcador ante Francia por las semifinales del Mundial 2026. A los 58′, Pedro Porro marcó el 2-0 con el que la ‘Roja’ liquidó a su rival y controla sin problemas el partido. La jugada la generó el propio Porro desde la derecha: entró apoyándose en sus compañeros y quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan. Allí, el lateral derecho no perdonó y definió de gran manera para darle tranquilidad a su selección.

España estiró su ventaja en el marcador ante Francia por las semifinales del Mundial 2026. A los 58′, Pedro Porro marcó el 2-0 con el que la ‘Roja’ liquidó a su rival y controla sin problemas el partido. La jugada la generó el propio Porro desde la derecha: entró apoyándose en sus compañeros y quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan. Allí, el lateral derecho no perdonó y definió de gran manera para darle tranquilidad a su selección. LA ARMÓ ÉL Y LA TERMINÓ ÉL ¡QUÉ GOLAZO DE ESPAÑA!



Pedro Porro tiró una pared con Dani Olmo y puso el 2-0 ante Francia para encaminarse a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pic.twitter.com/FN74kUYMts — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru