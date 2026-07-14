España romió la paridad ante Francia por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. La ‘Roja’ se puso 1-0 arriba gracias al gol de penal de Mikel Oyarzabal, quien sacó un zurdazo para batir al arquero Mike Maignan yponerse a un paso de la final. La jugada que terminó en el tiro desde los 12 pasos la generó Lamine Yamal, quien fue derribado en el área por Lucas Digne. El lateral francés se equivocó en un rechazo que el español lo aprovechó para robar la pelota y darle ventaja a su equipo.

España romió la paridad ante Francia por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. La ‘Roja’ se puso 1-0 arriba gracias al gol de penal de Mikel Oyarzabal, quien sacó un zurdazo para batir al arquero Mike Maignan yponerse a un paso de la final. La jugada que terminó en el tiro desde los 12 pasos la generó Lamine Yamal, quien fue derribado en el área por Lucas Digne. El lateral francés se equivocó en un rechazo que el español lo aprovechó para robar la pelota y darle ventaja a su equipo. ¡ARRIBA ESPAÑA DE PENAL!



Por una falta de Digne en el área, La Roja se impone por 1-0 ante Francia gracias al tanto de Mikel Oyarzabal desde los doce pasos y se ilusiona con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/QAQQolbCl8 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru