¡España saca ventaja! Oyarzabal anota de penal el 1-0 de España vs Francia por el Mundial 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
¡España saca ventaja! Oyarzabal anota de penal el 1-0 de España vs Francia por el Mundial 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
/ FRANCK FIFE
Por Redacción EC

España romió la paridad ante Francia por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. La ‘Roja’ se puso 1-0 arriba gracias al gol de penal de Mikel Oyarzabal, quien sacó un zurdazo para batir al arquero Mike Maignan yponerse a un paso de la final. La jugada que terminó en el tiro desde los 12 pasos la generó Lamine Yamal, quien fue derribado en el área por Lucas Digne. El lateral francés se equivocó en un rechazo que el español lo aprovechó para robar la pelota y darle ventaja a su equipo.

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