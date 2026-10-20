José Luis Rodríguez, lateral uruguayo conocido como ‘Pumita’, marcó a los 66 minutos el 2-1 de Vasco da Gama ante Boca Juniors por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El tanto igualó momentáneamente el marcador global 2-2, luego de la victoria brasileña por 1-0 en el partido de ida.

Boca Juniors había conseguido dos goles en la revancha y tomado ventaja en el marcador, pero la anotación del uruguayo reavivó las opciones de Vasco da Gama. Con el descuento, el conjunto brasileño volvió a meterse en la pelea por el pase a la final y dejó la serie igualada en el global.

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Con el partido todavía en disputa, ambos equipos buscan el gol que les permita inclinar la eliminatoria a su favor. Si el marcador global se mantiene igualado al término del encuentro, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.