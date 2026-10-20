El uruguayo marcó a los 66’ y puso el 2-1 para Vasco da Gama, que igualó 2-2 el global ante Boca.
El uruguayo marcó a los 66’ y puso el 2-1 para Vasco da Gama, que igualó 2-2 el global ante Boca.
Por Redacción EC

José Luis Rodríguez, lateral uruguayo conocido como ‘Pumita’, marcó a los 66 minutos el 2-1 de Vasco da Gama ante Boca Juniors por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El tanto igualó momentáneamente el marcador global 2-2, luego de la victoria brasileña por 1-0 en el partido de ida.

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