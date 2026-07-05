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Resumen

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Raúl Jiménez marcó el 3-2 de penal sobre Inglaterra tras revisión del VAR (Foto: Getty Images via AFP)
Raúl Jiménez marcó el 3-2 de penal sobre Inglaterra tras revisión del VAR (Foto: Getty Images via AFP)
/ RICHARD PELHAM
Por Marco Quilca León

México encontró un nuevo impulso en el segundo tiempo gracias a la experiencia de Raúl Jiménez. A los 69 minutos, el delantero del Fulham descontó de penal y puso el 3-2 frente a Inglaterra, devolviéndole la esperanza a un Estadio Azteca que volvió a creer en la remontada.

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