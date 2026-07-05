México encontró un nuevo impulso en el segundo tiempo gracias a la experiencia de Raúl Jiménez. A los 69 minutos, el delantero del Fulham descontó de penal y puso el 3-2 frente a Inglaterra, devolviéndole la esperanza a un Estadio Azteca que volvió a creer en la remontada.

La acción nació luego de que el VAR alertara al árbitro australiano Alireza Faghani sobre una infracción de Harry Kane dentro del área inglesa, una jugada que el juez no había sancionado en primera instancia.

Tras revisar las imágenes en el monitor, Faghani no dudó en señalar el punto penal. Jiménez tomó el balón con absoluta tranquilidad y, pese a la enorme presión del momento, ejecutó con precisión para vencer al arquero inglés y desatar la euforia de los miles de aficionados mexicanos. El gol llegó cuando Inglaterra jugaba con diez hombres por la expulsión de Jarell Quansah, circunstancia que incrementó aún más la intensidad del encuentro.

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De penal, Raúl Jiménez descontó y puso a México un gol por debajo de Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/A3sROYPBQC — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

El descuento cambió nuevamente el escenario de un partido que no deja de ofrecer emociones. México, que había dominado el inicio del compromiso antes de sufrir el doblete de Jude Bellingham y el tercer tanto inglés, encontró en Jiménez el líder que necesitaba para lanzarse en busca del empate. Inglaterra, mientras tanto, afronta los minutos finales defendiendo una ventaja mínima y resistiendo el asedio del conjunto local, que sueña con dar vuelta una eliminatoria que sigue completamente abierta.