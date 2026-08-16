Riccardo Calafiori protagonizó un arranque espectacular en la final de la FA Community Shield 2026 entre Arsenal y Manchester City. El defensor italiano abrió el marcador apenas a los 24 segundos, sorprendiendo por completo a la defensa de los Citizens tras aprovechar un balón filtrado inmediatamente después del pitazo inicial. Con esta anotación, Calafiori no solo puso al conjunto londinense en ventaja, sino que también hizo historia al convertirse en el primer futbolista italiano en marcar un gol en la historia de la Community Shield. El tanto generó sorpresa en el estadio y permitió al Arsenal comenzar el partido con una ventaja inesperada.

Riccardo Calafiori protagonizó un arranque espectacular en la final de la FA Community Shield 2026 entre Arsenal y Manchester City. El defensor italiano abrió el marcador apenas a los 24 segundos, sorprendiendo por completo a la defensa de los Citizens tras aprovechar un balón filtrado inmediatamente después del pitazo inicial. Con esta anotación, Calafiori no solo puso al conjunto londinense en ventaja, sino que también hizo historia al convertirse en el primer futbolista italiano en marcar un gol en la historia de la Community Shield. El tanto generó sorpresa en el estadio y permitió al Arsenal comenzar el partido con una ventaja inesperada. ¡¡20 SEGUNDOS DE PARTIDO Y GOL DEL ARSENAL!! ¡CALAFIORI SE VISTIÓ DE 9 Y ABRIÓ EL MARCADOR ANTE MANCHESTER CITY EN LA COMMUNITY SHIELD!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/azDnWCOc5f — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.