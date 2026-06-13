Brasil encontró el empate en un momento clave del primer tiempo gracias a Vinícius Júnior, quien apareció al minuto 31 para poner el 1-1 frente a Marruecos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), por la jornada inaugural del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El atacante del Real Madrid capitalizó una jugada de presión alta que desestabilizó la salida del conjunto africano.

¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO!



Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

La acción nació tras una recuperación de Casemiro en campo rival, quien anticipó y robó el balón en zona peligrosa. A partir de ahí, la “Verdeamarela” reaccionó con rapidez, encontrando a Vinícius en una posición ideal dentro del área. El delantero no dudó y definió con precisión, dejando sin opciones al arquero marroquí y desatando la celebración brasileña.

Con este gol, Brasil logró recomponerse tras un inicio complicado y volvió a meterse en el partido. El empate no solo reflejó la capacidad de reacción del equipo sudamericano, sino también el peso ofensivo de Vinícius Júnior, llamado a ser una de las figuras del torneo en este debut mundialista.