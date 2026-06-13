Resumen

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Con una gran jugada individual, Vinícius Jr puso el empate 1-1- para Brasil vs Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026. (Foto: captura DSports)
Con una gran jugada individual, Vinícius Jr puso el empate 1-1- para Brasil vs Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026. (Foto: captura DSports)
Por Redacción EC

Brasil encontró el empate en un momento clave del primer tiempo gracias a Vinícius Júnior, quien apareció al minuto 31 para poner el 1-1 frente a Marruecos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), por la jornada inaugural del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El atacante del Real Madrid capitalizó una jugada de presión alta que desestabilizó la salida del conjunto africano.