Brasil encontró el empate en un momento clave del primer tiempo gracias a Vinícius Júnior, quien apareció al minuto 31 para poner el 1-1 frente a Marruecos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), por la jornada inaugural del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El atacante del Real Madrid capitalizó una jugada de presión alta que desestabilizó la salida del conjunto africano.
Brasil encontró el empate en un momento clave del primer tiempo gracias a Vinícius Júnior, quien apareció al minuto 31 para poner el 1-1 frente a Marruecos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), por la jornada inaugural del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El atacante del Real Madrid capitalizó una jugada de presión alta que desestabilizó la salida del conjunto africano.
La acción nació tras una recuperación de Casemiro en campo rival, quien anticipó y robó el balón en zona peligrosa. A partir de ahí, la “Verdeamarela” reaccionó con rapidez, encontrando a Vinícius en una posición ideal dentro del área. El delantero no dudó y definió con precisión, dejando sin opciones al arquero marroquí y desatando la celebración brasileña.
Con este gol, Brasil logró recomponerse tras un inicio complicado y volvió a meterse en el partido. El empate no solo reflejó la capacidad de reacción del equipo sudamericano, sino también el peso ofensivo de Vinícius Júnior, llamado a ser una de las figuras del torneo en este debut mundialista.
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