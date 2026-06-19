Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Ya es goleada! Vinícius Jr. anotó el 3-0 de Brasil vs Haití por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
¡Ya es goleada! Vinícius Jr. anotó el 3-0 de Brasil vs Haití por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Brasil se impone con comodidad sobre Haití en el Estadio Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. A los 45+3′, Vinícius Jr. apareció para firmar el 3-0 con una gran definición y darle tranquilidad a la ‘Canarinha’, que está sacando tres puntos claves en el partido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.