Brasil se impone con comodidad sobre Haití en el Estadio Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. A los 45+3′, Vinícius Jr. apareció para firmar el 3-0 con una gran definición y darle tranquilidad a la ‘Canarinha’, que está sacando tres puntos claves en el partido.

Brasil se impone con comodidad sobre Haití en el Estadio Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. A los 45+3′, Vinícius Jr. apareció para firmar el 3-0 con una gran definición y darle tranquilidad a la ‘Canarinha’, que está sacando tres puntos claves en el partido. ¡¡A BAILAR CON VINI!! Qué bien que la pinchó Lucas Paquetá para que Vinicius se vaya en velocidad y defina como sabe en el 3-0 de Brasil ante Haití.



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