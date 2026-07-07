¡Egipto golpea primero! Yasser Ibrahim marca el 1-0 ante Argentina por el Mundial 2026 | VIDEO

Egipto se puso en ventaja a los 15′ sobre Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. En una jugada que parecía no suponer mayor peligro, llegó el centro al área albiceleste y allí apareció Yasser Ibrahim, quien le ganó por arriba a Lisandro Martínez y conectó de cabeza para marcar el 1-0 en el Estadio Atlanta. El gol fue un golpe para el equipo de Lionel Scaloni, que ahora tendrá que adelantar líneas para buscar el empate y evitar sorpresas durante el partido.

Egipto se puso en ventaja a los 15′ sobre Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. En una jugada que parecía no suponer mayor peligro, llegó el centro al área albiceleste y allí apareció Yasser Ibrahim, quien le ganó por arriba a Lisandro Martínez y conectó de cabeza para marcar el 1-0 en el Estadio Atlanta. El gol fue un golpe para el equipo de Lionel Scaloni, que ahora tendrá que adelantar líneas para buscar el empate y evitar sorpresas durante el partido. ¡¡GOLPEA EGIPTO!! Ibrahim Yasser ganó por arriba y marcó el primero vs. Argentina. ¿SORPRESA?



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