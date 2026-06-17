Por Kenyi Peña Andrade

Cuando Portugal parecía encaminado a cerrar la primera parte con ventaja y control absoluto del juego, la República Democrática del Congo encontró una respuesta inesperada. En los minutos finales antes del descanso, Yoane Wissa apareció en el área para conectar un potente cabezazo que dejó sin opciones al arquero portugués y cambió por completo el ambiente del partido válido por la primera fecha del Mundial 2026.