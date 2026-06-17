Cuando Portugal parecía encaminado a cerrar la primera parte con ventaja y control absoluto del juego, la República Democrática del Congo encontró una respuesta inesperada. En los minutos finales antes del descanso, Yoane Wissa apareció en el área para conectar un potente cabezazo que dejó sin opciones al arquero portugués y cambió por completo el ambiente del partido válido por la primera fecha del Mundial 2026.

Un preciso centro llegó al corazón del área y el delantero congoleño atacó el espacio con determinación, imponiéndose entre los defensores para impactar el balón con fuerza. El remate salió con potencia y dirección, superando la resistencia lusa y desatando la celebración de la afición africana presente en el estadio.

La anotación tuvo un efecto inmediato en el desarrollo del encuentro. Portugal, que había manejado la posesión y generado las ocasiones más claras, se encontró de pronto con un rival revitalizado y convencido de que podía competir de igual a igual. El empate premió la insistencia del conjunto congoleño y castigó la falta de contundencia del equipo europeo.

¡¡HISTÓRICO GOL DE RD CONGO!! Yoane Wissa y un enorme cabezazo para el 1-1 contra ¡LA PORTUGAL DE CRISTIANO RONALDO!



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Con ese cabezazo, Wissa firmó uno de los momentos más destacados de la jornada en el Mundial 2026. Su aparición antes del descanso no solo equilibró el marcador, sino que también añadió suspenso a un duelo que parecía inclinarse hacia Portugal y terminó abierto para cualquiera en la segunda mitad.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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