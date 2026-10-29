El delantero portugués marcó los tres tantos en apenas un cuarto de hora, entre el minuto 66 y el 81.
El delantero portugués marcó los tres tantos en apenas un cuarto de hora, entre el minuto 66 y el 81.
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo alcanzó este jueves los 985 goles oficiales en su carrera profesional después de firmar un triplete en la victoria del Al Nassr frente al Al Kholood (5-3).

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