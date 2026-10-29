Cristiano Ronaldo alcanzó este jueves los 985 goles oficiales en su carrera profesional después de firmar un triplete en la victoria del Al Nassr frente al Al Kholood (5-3).

El delantero portugués marcó los tres tantos en apenas un cuarto de hora, entre el minuto 66 y el 81, y se situó a solo quince de la histórica barrera de los mil.

El delantero portugués acumulaba dos partidos sin celebrar un gol. En 180 minutos frente al Neom y el Al Faysaly, no sumó ningún tanto a una cuenta que ya alcanza los 985 tantos en toda su carrera. Sólo quince goles separan a Cristiano de las mil dianas.

ثالث أهداف النصر عن طريق كريستيانو رونالدو بصوت معلّق «ثمانية» خالد المديفر @khaled_almudefr برفقة بدر الحقباني @baderalhgbani1 ⚽️🎙️ #النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/ihXJQ7pxnH — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026

رابع أهداف النصر عن طريق كريستيانو رونالدو بصوت معلّق «ثمانية» خالد المديفر @khaled_almudefr برفقة بدر الحقباني @baderalhgbani1 ⚽️🎙️ #النصر_الخلود | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/6091gmfwFf — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 29, 2026