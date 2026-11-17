Erling Haaland se convirtió en el salvador de Noruega vs Dinamarca en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El ‘Androide’ apareció para marcar el agónico 3-2, firmar su doblete y darle la clasificación al combinado vikingo a los cuartos de final certamen europeo.

Noruega perdía 2-0 ante Dinamarca hasta el minuto 37. Precisamente, un error del arquero Hermansen le permitió a Odegaard quitarle la pelota en su propia área y servirle a Haaland, quien solo tuvo que empujar el balón para reducir diferencias.

Luego, el empate llegó a los 83′ gracias a Odegaard. Ese tanto significó un envión anímico para Noruega, que fue en busca de la remontada hasta el final. Recién a los 90+6′, de penal, Haaland puso el 3-2 definitivo y le dio la clasificación a su país.

Con ello, Noruega sumó nueve puntos y avanzó como segunda del Grupo D, detrás de Portugal (15 puntos). Así, el cuadro vikingo cumplió con su primer objetivo y ahora esperar conocer a su próximo rival.

Primer gol de Haaland

AY ARQUERITO... Hermansen quiso gambetear a Odegaard, pero cometió un blooper fatal, el noruego se la robó y se le dejó servida a Haaland para que marque el descuento ante Dinamarca. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/QxqyVafeMV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2026

Segundo gol de Haaland

¡LOCURA VIKINGA! HAALAND MARCA EL 3-2 AGÓNICO ANTE DINAMARCA Y METIÓ A NORUEGA EN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA #NATIONSLEAGUE. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Ag0BNcuszs — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2026

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