Estados Unidos vence 2-0 a Australia en el Estadio Seattle por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un partido donde muestra superioridad desde el inicio. El primer gol llega al minuto 11 tras un autogol de Cameron Burgess, provocado por la presión ofensiva de Folarin Balogun. Antes del descanso, al 45+1, Alex Freeman amplía la ventaja con un certero cabezazo que es validado por el VAR tras una revisión por posible fuera de juego. Con este resultado, el conjunto estadounidense suma tres puntos importantes y se posiciona como serio candidato para avanzar a la siguiente fase del torneo.
Estados Unidos vence 2-0 a Australia en el Estadio Seattle por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un partido donde muestra superioridad desde el inicio. El primer gol llega al minuto 11 tras un autogol de Cameron Burgess, provocado por la presión ofensiva de Folarin Balogun. Antes del descanso, al 45+1, Alex Freeman amplía la ventaja con un certero cabezazo que es validado por el VAR tras una revisión por posible fuera de juego. Con este resultado, el conjunto estadounidense suma tres puntos importantes y se posiciona como serio candidato para avanzar a la siguiente fase del torneo.
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