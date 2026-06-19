Estados Unidos vence 2-0 a Australia en el Estadio Seattle por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un partido donde muestra superioridad desde el inicio. El primer gol llega al minuto 11 tras un autogol de Cameron Burgess, provocado por la presión ofensiva de Folarin Balogun. Antes del descanso, al 45+1, Alex Freeman amplía la ventaja con un certero cabezazo que es validado por el VAR tras una revisión por posible fuera de juego. Con este resultado, el conjunto estadounidense suma tres puntos importantes y se posiciona como serio candidato para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Estados Unidos vence 2-0 a Australia en el Estadio Seattle por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un partido donde muestra superioridad desde el inicio. El primer gol llega al minuto 11 tras un autogol de Cameron Burgess, provocado por la presión ofensiva de Folarin Balogun. Antes del descanso, al 45+1, Alex Freeman amplía la ventaja con un certero cabezazo que es validado por el VAR tras una revisión por posible fuera de juego. Con este resultado, el conjunto estadounidense suma tres puntos importantes y se posiciona como serio candidato para avanzar a la siguiente fase del torneo. ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJA



El VAR debió intervenir para demostrar que Freeman estaba habilitado y ahora los de Pochettino le ganan 2-0 a Australia#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bwVcujA1X0 — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026 ¡ESTADOS UNIDOS PEGÓ PRIMERO!



Gran corrida de Balogun para el centro y que el defensor de Australia Burgess la meta en su propio arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8gy7kzChTp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026 VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.