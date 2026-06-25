Estados Unidos y Turquía protagonizaron un inicio de partido lleno de emociones en la tercera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El conjunto anfitrión tomó ventaja apenas a los tres minutos, pero la selección europea respondió rápidamente para igualar el marcador.

El duelo, disputado en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, enfrentó a dos equipos con realidades distintas: Estados Unidos llegó con la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, mientras que Turquía afrontó el compromiso ya sin opciones de avanzar.

Gol de Auston Trusty a Turquía en el Mundial 2026. Foto: @DSports

Así fue el gol de Auston Trusty para el 1-0 de Estados Unidos

La selección estadounidense golpeó muy temprano gracias a una jugada de pelota parada. Tras un tiro de esquina enviado al área, Auston Trusty controló el balón dentro del área, se acomodó y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red.

El defensor aprovechó la desconcentración de la zaga turca para marcar el 1-0 apenas a los tres minutos y desatar la celebración de los aficionados locales.

DOS MINUTOS Y ESTADOS UNIDOS IMPUSO SU LOCALÍA



Auston Trusty tomó el centro de Sebastian Berhalter y batió las redes de Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/I6j3s29RZR — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Arda Güler respondió con un golazo para Turquía

La reacción turca no tardó en llegar. A los 10 minutos, el conjunto europeo elaboró una gran jugada colectiva que terminó con una extraordinaria pared cerca del área estadounidense.

Arda Güler recibió el balón en una posición inmejorable y definió con un potente disparo para vencer al arquero y establecer el 1-1 en el marcador.

La anotación devolvió la confianza a Turquía y le dio un nuevo impulso al encuentro.

ARDA GULER LE ROMPIÓ EL ARCO A ESTADOS UNIDOS



El delantero de Turquía quedó frente a frente ante Matt Turner y anotó el 1-1 del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eR1yHU2z0s — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

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