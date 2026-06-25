Arda Güler firma el empate con Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Arda Güler firma el empate con Estados Unidos en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Estados Unidos y Turquía protagonizaron un inicio de partido lleno de emociones en la tercera jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El conjunto anfitrión tomó ventaja apenas a los tres minutos, pero la selección europea respondió rápidamente para igualar el marcador.

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