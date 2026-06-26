Dembélé brilla con un doblete y Francia toma ventaja ante Noruega en el Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN
Dembélé brilla con un doblete y Francia toma ventaja ante Noruega en el Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La selección de Francia comenzó con todo su partido ante Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026 gracias a una brillante actuación de Ousmane Dembélé, quien anotó tres goles en los primeros minutos y se convirtió en la gran figura del encuentro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.