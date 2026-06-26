La selección de Francia comenzó con todo su partido ante Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026 gracias a una brillante actuación de Ousmane Dembélé, quien anotó tres goles en los primeros minutos y se convirtió en la gran figura del encuentro.

Sin embargo, cuando parecía que los franceses tenían el control absoluto, Noruega reaccionó con un descuento que volvió a meter al conjunto escandinavo en el partido y elevó la intensidad del compromiso.

Francia golpea con Dembélé, pero Noruega responde en un vibrante partido del Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN

Dembélé aprovechó una rápida combinación con Mbappé

El primer tanto de Francia nació de una jugada veloz en ataque. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé se asociaron cerca del área rival, rompiendo la defensa noruega con una combinación de pases a gran velocidad.

La acción terminó con Dembélé definiendo con precisión para abrir el marcador y poner el 1-0 a favor de los franceses en los primeros minutos del encuentro.

¡¡CUÁNTA CALIDAD!! Dembélé recibió tras un gran pase de Mbappé, se acomodó y la cruzó de derecha para el 1-0 de Francia vs. Noruega.



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Dembélé volvió a aparecer con un golazo desde fuera del área

Poco después, el extremo del Paris Saint-Germain volvió a ser determinante. Dembélé recibió el balón en la frontal del área y sacó un potente disparo de larga distancia que sorprendió al arquero de Noruega.

El remate, imposible de detener, significó el 2-0 y confirmó el gran arranque ofensivo de Francia, que dominaba el encuentro gracias a la velocidad y efectividad de su atacante.

¡¡SI LE DAN ESPACIO AL MOSQUITO, PICA!! Sensacional zurdazo de Dembélé para su doblete y el 2-0 parcial de Francia vs. Noruega.



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Noruega reaccionó y descontó para mantener vivo el partido

Cuando el partido parecía inclinarse totalmente del lado francés, Noruega encontró la forma de responder. El conjunto nórdico aprovechó una acción ofensiva para recortar la diferencia y colocar el 2-1 en el marcador.

El gol noruego cambió el desarrollo del encuentro, devolvió la emoción al partido y mantuvo la incertidumbre sobre el resultado en un primer tiempo muy disputado.

¡GOL SACANDO DEL MEDIO! Noruega reanudó el juego tras el doblete de Dembélé y Aasgaard marcó el 1-2 vs. Francia. ¡PARTIDAZO!



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Dembélé completó su triplete

La gran noche de Ousmane Dembélé tuvo un nuevo capítulo cuando el delantero francés volvió a aparecer en el área rival para marcar su tercer gol del partido y firmar un espectacular hat-trick ante Noruega.

El atacante aprovechó una nueva acción ofensiva de Francia y definió con contundencia para ampliar la ventaja de los ‘Bleus’, confirmando su condición de figura indiscutible del encuentro.

ENCENDIDO NO, ¡¡LO QUE LE SIGUE!! Dembélé hizo parecer fácil lo difícil y marcó su HAT TRICK para el 3-1 de Francia sobre Noruega. 3 GOLES EN 32 MINUTOS, LOCURA TOTAL.



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