La UEFA Nations League empezó con todo y las principales selecciones de Europa pelearán por levantar la corona continental. Este jueves 24 de septiembre inició la jornada 1 con partidos emocionantes. muchos goles y celebraciones.

En este día se programaron ocho partidos: Andorra vs. Malta, Noruega vs. Dinamarca, Liechtenstein vs. Lituania, Kosovo vs. Irlanda, Países Bajos vs. Alemania, Austria vs. Israel, Portugal vs. Gales y Serbia vs. Grecia.

A continuación, mira los resúmenes y goles de todos los partidos de la jornada.

Noruega vs. Dinamarca

Oscar Bobb (14’) y Erling Haaland (18′) marcaron los goles para Noruega, que vence 2-1 a Dinamarca en el primer tiempo.

¡ESTE PIBE ES CRACK! Oscar Bobb, jugador del Fulham, recibió de Odegaard y definió a pura calidad para abrir el marcador de Noruega ante Dinamarca.



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¡HAALAND, UNA MÁQUINA DE MARCAR GOLES! El Androide recibió una gran asistencia de Nusa y marcó para Noruega ante Dinamarca. ¡Venía de convertir 7 tantos en el Mundial con la Selección!



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Portugal vs. Gales

Con gol de Joao Felix (22′), Portugal vence 1-0 a Gales en el primer tiempo. Cristiano Ronaldo es titular en el debut de su selección en esta competencia.

EL PRIMER GOL DE LA ERA JORGE JESÚS FUE UN GOLAZO, PERO NO FUE DE CR7. Joao Felix sacó un gran latigazo desde afuera del área y puso el 1-0 de Portugal ante Gáles.



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Países Bajos vs. Alemania

Con goles de Felix Nmecha (32′), Alemania golpeó primero y vence 1-0 a Países Bajos en condición de visita. Este partido es importante porque marca el estreno de Jürgen Klopp y Xavi como técnicos de Alemania y Países Bajos, respectivamente.

Así fue el momento de la lesión de Brobbey y el posterior gol de Nmecha (con el delantero en el suelo) para Alemania sobre Países Bajos.



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