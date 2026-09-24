La UEFA Nations League empezó con todo y las principales selecciones de Europa pelearán por levantar la corona continental. Este jueves 24 de septiembre inició la jornada 1 con partidos emocionantes. muchos goles y celebraciones.
En este día se programaron ocho partidos: Andorra vs. Malta, Noruega vs. Dinamarca, Liechtenstein vs. Lituania, Kosovo vs. Irlanda, Países Bajos vs. Alemania, Austria vs. Israel, Portugal vs. Gales y Serbia vs. Grecia.
A continuación, mira los resúmenes y goles de todos los partidos de la jornada.
Noruega vs. Dinamarca
Oscar Bobb (14’) y Erling Haaland (18′) marcaron los goles para Noruega, que vence 2-1 a Dinamarca en el primer tiempo.
Portugal vs. Gales
Con gol de Joao Felix (22′), Portugal vence 1-0 a Gales en el primer tiempo. Cristiano Ronaldo es titular en el debut de su selección en esta competencia.
Países Bajos vs. Alemania
Con goles de Felix Nmecha (32′), Alemania golpeó primero y vence 1-0 a Países Bajos en condición de visita. Este partido es importante porque marca el estreno de Jürgen Klopp y Xavi como técnicos de Alemania y Países Bajos, respectivamente.