La quinta jornada de la UEFA Nations League tuvo encuentros decisivos en distintos grupos, con victorias de Bélgica, Italia, España e Inglaterra. A continuación, el resumen de cada partido, con sus marcadores y goleadores.

Revisa los resultados de cada encuentro.

Armenia 1-1 Chipre

El conjunto chipriota se adelantó temprano en el marcador gracias a Pikis, quien anotó a los 9 minutos. Armenia reaccionó en la segunda mitad y consiguió la igualdad mediante Garibyan, a los 58’, para repartir los puntos.

Turquía 1-2 Bélgica

Bélgica remontó y se llevó los tres puntos en su visita a Turquía. Arda Güler abrió el marcador a los 20 minutos, pero Kevin De Bruyne igualó a los 27’ y Charles De Ketelaere marcó el tanto de la victoria belga apenas tres minutos después.

Italia 3-1 Francia

Italia consiguió una importante victoria en Milán luego de comenzar en desventaja. Michael Olise adelantó a Francia a los 10 minutos; sin embargo, Francesco Pio Esposito igualó a los 26’. En el segundo tiempo, Davide Frattesi anotó el 2-1 a los 63’ y Pio Esposito, de penal a los 75’, sentenció el encuentro con su doblete.

Chequia 0-2 España

La selección española se impuso como visitante y sumó una victoria clave en el Grupo A3. Álex Baena abrió el marcador desde el punto de penal y Marc Pubill amplió la ventaja en la segunda mitad. Con este resultado, España quedó bien posicionada en la lucha por el primer lugar de su grupo.

Albania 2-0 Finlandia

Albania hizo respetar su localía y superó a Finlandia por dos goles. Ernest Muçi abrió el marcador a los 35 minutos, mientras que Rey Manaj amplió la diferencia a los 50’, para asegurar el triunfo del conjunto albanés.

San Marino 0-2 Bielorrusia

Bielorrusia resolvió el encuentro en el primer tiempo con dos goles en rápida sucesión. Kirill Gomanov anotó a los 13 minutos y Artem Kontsevoy marcó el segundo a los 17’, resultado que dejó sin opciones de reacción a San Marino.

Inglaterra 2-1 Croacia

Inglaterra logró una victoria ante Croacia en Wembley. Morgan Rogers abrió el marcador a los 24 minutos, pero Petar Sučić igualó a los 59’. Finalmente, Harry Kane convirtió un penal a los 64’ y aseguró el triunfo inglés.

Montenegro 2-1 Letonia

Montenegro se quedó con la victoria en un partido que tuvo un cierre intenso. Nikola Krstović adelantó a los locales a los 70 minutos; D. Meļņiks empató para Letonia apenas dos minutos después, pero Maraš apareció a los 90+1’ para marcar el gol del triunfo montenegrino.

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