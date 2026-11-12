El delantero italiano número 15, Pio Esposito, anota un penalti durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA - Liga A, jornada 5, grupo 1, entre Italia y Francia, en el estadio San Siro de Milán, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
El delantero italiano número 15, Pio Esposito, anota un penalti durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA - Liga A, jornada 5, grupo 1, entre Italia y Francia, en el estadio San Siro de Milán, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
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Por Redacción EC

La quinta jornada de la UEFA Nations League tuvo encuentros decisivos en distintos grupos, con victorias de Bélgica, Italia, España e Inglaterra. A continuación, el resumen de cada partido, con sus marcadores y goleadores.

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