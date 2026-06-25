Daizen Maeda culmina una brillante acción colectiva y pone en ventaja a Japón. Foto: @SC_ESPN
Daizen Maeda culmina una brillante acción colectiva y pone en ventaja a Japón. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Japón encontró la ventaja en el segundo tiempo gracias a una jugada que reflejó el mejor fútbol de asociación de la selección asiática. A los 55 minutos, los nipones elaboraron una gran acción colectiva que terminó con un preciso pase filtrado para Daizen Maeda.

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