Japón encontró la ventaja en el segundo tiempo gracias a una jugada que reflejó el mejor fútbol de asociación de la selección asiática. A los 55 minutos, los nipones elaboraron una gran acción colectiva que terminó con un preciso pase filtrado para Daizen Maeda.

El delantero atacó el espacio, quedó mano a mano con el arquero y definió con tranquilidad para enviar el balón al fondo de la red y desatar la celebración japonesa.

Gol de Daizen Maeda y respuesta de Anthony Elanga: así se mueve el marcador en Japón vs Suecia. Foto: @SC_ESPN

Sin embargo, la alegría de Japón no duró demasiado. Apenas siete minutos después, Suecia encontró la igualdad gracias a Anthony Elanga, quien apareció a los 62 minutos para marcar el 1-1 y devolver el equilibrio al partido.

El tanto del atacante sueco revitalizó a su selección y dejó nuevamente abierto un encuentro que se convirtió en uno de los más emocionantes de la jornada de la Copa del Mundo 2026.

¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Fútbol de asociación TOP, pase filtrado y gol de Maeda para el 1-0 de Japón vs. Suecia.



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Así fueron los goles de Japón vs Suecia en el Mundial 2026

55 minutos | Japón 1-0 Suecia: Daizen Maeda culminó una brillante jugada colectiva tras un pase filtrado y definió con precisión para abrir el marcador.

62 minutos | Japón 1-1 Suecia: Anthony Elanga aprovechó su oportunidad y anotó el empate para la selección sueca.

¡AH LISTO, CERRAMOS TODO! ¡ZURDAZO TOP DE ELANGA AJUSTADO AL PALO PARA EL 1-1 DE SUECIA VS. JAPÓN!



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Los dos goles llegaron en un intervalo de apenas siete minutos y cambiaron por completo el desarrollo de un partido que mantiene la tensión y las emociones en la Copa del Mundo 2026.

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