Lionel Messi celebra tras marcar el gol que puso el 2-0 en el marcador durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Austria, en Dallas, EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER
Lionel Messi celebra tras marcar el gol que puso el 2-0 en el marcador durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Austria, en Dallas, EE. UU., el 22 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a protagonizar una jornada inolvidable con la selección argentina. El capitán albiceleste marcó los dos goles en la victoria sobre Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una cifra histórica: 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

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