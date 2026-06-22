Lionel Messi volvió a protagonizar una jornada inolvidable con la selección argentina. El capitán albiceleste marcó los dos goles en la victoria sobre Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una cifra histórica: 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.
Lionel Messi volvió a protagonizar una jornada inolvidable con la selección argentina. El capitán albiceleste marcó los dos goles en la victoria sobre Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y alcanzó una cifra histórica: 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.
La actuación del rosarino tuvo todos los ingredientes de una noche memorable. Desde un penal fallado en los primeros minutos hasta un doblete que terminó sellando la victoria argentina y ampliando aún más su legado en el fútbol mundial.
El primer gol que encaminó la victoria argentina
Tras el penal errado, la revancha llegó antes del descanso. A los 38 minutos, Messi inició una jugada desde tres cuartos de cancha y abrió el balón hacia Facundo Medina por el sector izquierdo.
El lateral ingresó al área y envió un pase atrás que parecía destinado a Thiago Almada. Sin embargo, el mediocampista dejó pasar inteligentemente la pelota, sorprendiendo a la defensa austríaca y permitiendo la aparición de Messi.
PUEDES VER: Argentina venció 2-0 a Austria con doblete de Messi y clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026
El capitán argentino llegó libre de marca y definió de zurda para establecer el 1-0, desatando la celebración de los aficionados albicelestes.
El doblete y el gol que lo llevó a la cima de los Mundiales
Cuando el partido entraba en sus minutos finales, Messi volvió a aparecer. Tras una jugada accidentada dentro del área y varios rebotes que desacomodaron a la defensa austríaca, el balón quedó servido para el delantero argentino, que no desaprovechó la oportunidad y definió para marcar el 2-0 definitivo.
DOBLETE PARA MESSI— DSPORTS (@DSports) June 22, 2026
Tras una jugada accidentada y de varios rebotes, Lionel Messi puso el 2 a 0 para Argentina ante Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/9W4dnqGwPe
El tanto no solo aseguró la victoria de Argentina, sino que también tuvo un valor histórico. Con esa anotación, Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia del certamen más importante del fútbol.
Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.— Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026
Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.
El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan
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