La selección de Senegal encontró rápidamente el camino al gol frente a Irak. Apenas a los cuatro minutos de juego, Abdoulaye Seck apareció dentro del área para conectar un cabezazo y poner el 1-0 en el BMO Field de Toronto, en la tercera y última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.

El tanto llegó en un momento clave para los africanos, que estaban obligados a ganar y mejorar su diferencia de goles para mantener opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Abdoulaye Seck anota de cabeza y adelanta a Senegal frente a Irak en el Mundial 2026. Foto: @DSports

Así fue el gol de Abdoulaye Seck ante Irak

La jugada nació a partir de un tiro de esquina ejecutado por Lamine Camara desde el sector derecho. El centro encontró a Abdoulaye Seck, quien se elevó en el área y conectó un potente cabezazo que dejó sin opciones al portero iraquí.

Con esta anotación, Senegal tomó una ventaja temprana y encendió la ilusión de una posible clasificación en el Mundial 2026.

SENEGAL PEGÓ PRIMERO



Abdoulaye Seck ganó en las alturas y, a los 3 minutos de juego, puso el 1-0 ante Irak.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SytDsKEszZ — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Ismaïla Sarr anotó el 2-0 de Senegal

Senegal amplió la ventaja a los 55 minutos de partido gracias a Ismaïla Sarr. La jugada nació tras un robo de balón de Lamine Camara, quien avanzó y envió un preciso pase atrás para que el delantero se anticipara a su marcador y solo tuviera que empujar el balón al fondo de la red.

¡SENEGAL LO EMPIEZA A LIQUIDAR! Enorme recuperación y asistencia de Camara, para la definición de Ismaïla Sarr, del Crystal Palace, para el 2-0 sobre Irak.



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Pape Gueye sentenció la victoria de Senegal ante Irak

Apenas cuatro minutos después, Senegal volvió a golpear. Pape Gueye recibió el balón fuera del área y sacó un espectacular remate con efecto que dejó sin opciones al portero iraquí, firmando el 3-0 a los 59 minutos. El golazo terminó por liquidar el encuentro y acercó a los ‘Leones de Teranga’ a una goleada clave en sus aspiraciones de clasificación.

¡UFFF HERMOSO GOLAZO DE SENEGAL! Pape Gueye, el jugador de Villarreal, y una pegada fantástica en la primera que tocó, para el 3-0 ante Irak.



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Pape Gueye firmó su doblete

Senegal no bajó el ritmo y encontró el cuarto gol a los 71 minutos de partido. Pape Gueye volvió a aparecer en el área rival y sacó un potente remate de zurda que dejó sin reacción al portero de Irak, completando su doblete personal y desatando la celebración de los ‘Leones de Teranga’.

El mediocampista coronó una actuación sobresaliente con un nuevo golazo y puso el 4-0 en el marcador, un resultado que alimenta las esperanzas de Senegal de avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 gracias a una mejor diferencia de goles.

¡QUÉ LOCURA! ¡OTRO GOLAZO DE PAPE GUEYE! El jugador del Villarreal y un zurdazo impresionante que sacudió el arco, para el 4-0 ante Irak.



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