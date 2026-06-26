Senegal arrolla a Irak con un 4-0 y se ilusiona con avanzar de ronda en el Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN
Senegal arrolla a Irak con un 4-0 y se ilusiona con avanzar de ronda en el Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

La selección de Senegal encontró rápidamente el camino al gol frente a Irak. Apenas a los cuatro minutos de juego, Abdoulaye Seck apareció dentro del área para conectar un cabezazo y poner el 1-0 en el BMO Field de Toronto, en la tercera y última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.

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