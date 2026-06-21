Uruguay se impone 2-1 a Cabo Verde al entretiempo en un intenso duelo por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026, disputado en Miami. El conjunto africano golpea primero con un gol de Kevin Pina al minuto 20, sorprendiendo a la defensa celeste. Sin embargo, Uruguay reacciona sobre el final del primer tiempo. Maximiliano Araújo iguala el marcador al 43 tras una gran jugada colectiva, y en el tiempo añadido, Agustín Canobbio marca el 2-1 al 45+5’. La Celeste remonta el partido y se va al descanso con ventaja en un encuentro muy disputado.