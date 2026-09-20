Atlético de Madrid vence 2-0 al Real Madrid por LaLiga. (Foto: Getty Images)
Atlético de Madrid vence 2-0 al Real Madrid por LaLiga. (Foto: Getty Images)
/ Florencia Tan Jun
Por Redacción EC

El derbi madrileño cambió por completo en cuestión de minutos. Atlético de Madrid aprovechó la expulsión de Dean Huijsen y golpeó dos veces en apenas siete minutos para vencer 2-0 al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga. El defensor alemán recibió la tarjeta roja a los 52 minutos tras una falta dentro del área que fue revisada por el VAR.

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