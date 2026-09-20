El derbi madrileño cambió por completo en cuestión de minutos. Atlético de Madrid aprovechó la expulsión de Dean Huijsen y golpeó dos veces en apenas siete minutos para vencer 2-0 al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga. El defensor alemán recibió la tarjeta roja a los 52 minutos tras una falta dentro del área que fue revisada por el VAR.

Con un hombre menos y el partido todavía sin goles, el Real Madrid quedó contra las cuerdas. El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias señaló penal y Alejandro Grimaldo tomó la responsabilidad. El lateral izquierdo no falló desde los doce pasos y puso el 1-0 para los dirigidos por Diego Simeone a los 53′. El golpe fue inmediato para el equipo de José Mourinho, que tuvo que afrontar el tramo decisivo del encuentro en inferioridad numérica.

¡NO SE PUSO NERVIOSO! Grimaldo abrió el pie, definió a colocar y marcó el 1-0 del Atlético de Madrid ante el Merengue.



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El Atlético no dejó pasar la oportunidad y volvió a celebrar poco después. A los 59’, Jonathan David apareció para marcar el 2-0 y ampliar la ventaja de los locales. El delantero canadiense, que ya había anotado ante la Real Sociedad y Osasuna en sus últimas presentaciones, volvió a ser protagonista en el ataque rojiblanco. Así, el conjunto de Simeone convirtió la ventaja numérica en una diferencia de dos goles.

El partido, además, estuvo marcado por la tensión desde el primer tiempo. Cristian “Cuti” Romero protagonizó una fuerte entrada sobre Jude Bellingham que inicialmente terminó con amarilla para el inglés, pero el VAR hizo que la tarjeta fuera retirada y mostrada al defensor argentino. Poco después, una dura entrada de Lee Kang-in sobre Federico Valverde también generó reclamos y discusión en el derbi.

¡GOLAZO COLCHONERO EN EL DERBY! GIULIANO SIMEONE METIÓ UNA GRAN ASISTENCIA Y JONATHAN DAVID DEFINIÓ PARA MARCAR EL 2-0 ANTE REAL MADRID. ¡FESTEJO EUFÓRICO DEL CHOLO!



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Con el 2-0, el Atlético de Madrid aseguró una victoria que le permite sumar tres puntos importantes en la lucha por los primeros lugares de LaLiga. El Real Madrid, en cambio, no pudo reaccionar después de quedarse con diez jugadores. El derbi volvió a mostrar su habitual intensidad, pero esta vez el Metropolitano terminó celebrando una noche rojiblanca gracias a los goles de Grimaldo y Jonathan David.