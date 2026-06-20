Alemania y Costa de Marfil protagonizan un partidazo de ida y vuelta en el Estadio Toronto, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. De hecho, los ‘teutones’ empezaron dominando el juego, pero fueron sorprendidos por su rival, que va 1-0 arriba en el marcador. A los 30′, Franck Kessié apareció en el área de Alemania para firmar el primero del partido. La jugada fue producto de un ataque marfileño y un rebote de la defensa rival. La pelota le quedó al delantero marfileño, quien solo tuvo que empujarla para poner en ventaja a su equipo.

Alemania y Costa de Marfil protagonizan un partidazo de ida y vuelta en el Estadio Toronto, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. De hecho, los ‘teutones’ empezaron dominando el juego, pero fueron sorprendidos por su rival, que va 1-0 arriba en el marcador. A los 30′, Franck Kessié apareció en el área de Alemania para firmar el primero del partido. La jugada fue producto de un ataque marfileño y un rebote de la defensa rival. La pelota le quedó al delantero marfileño, quien solo tuvo que empujarla para poner en ventaja a su equipo. ¡¡SORPRESA EN TORONTO!! Diomandé armó una gran jugada, Franck Kessié capturó un rebote dentro del área, definió y marcó el 1-0 de Costa de Marfil vs. Alemania.



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