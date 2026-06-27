Argentina vence 2-1 a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo que dirige Lionel Scaloni, que ya aseguró el primer lugar de su llave y enfrentará a Cabo Verde en los 16avos, busca cerrar con pleno de victorias la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El primer gol llegó a los 19′, cuando Lo Celso se paró frente a la pelota para ejecutar un tiro libre y la mandó al ángulo. El volante argentino colocó el balón en el palo más lejano del arquero y puso el 1-0 para la Albiceleste.

Pero eso no fue todo. A los 31′, tras revisar una falta contra Senesi en el área y cobrar penal, Lautaro Martínez se encargó de cobrar la falta desde los 12 pasos y firmar el 2-0. Así, el ‘Toro’ marcó su primer gol en los Mundiales y se llena de confianza para encarar lo que viene.

En el segundo tiempo, Jordania encontró el descuendo. A los 55′, Mousa Al Tamari apareció por el centro y sin marca para batir al ‘Dibu’ Martínez. El delantero jordano anotó el 2-1 y apretó el marcador.

Argentina 1-0 Jordania

¡¡PPFF, GIOVANI!! ¡¡GOLAZO TOTAL AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE DE LO CELSO PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. JORDANIA!! Messi sonríe en el banco...



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Argentina 2-0 Jordania

¡¡ES EL TORO ENAMORADO DEL GOL!! Lautaro Martínez la cruzó con fuerza y anotó el segundo de Argentina ante Jordania. ¡Primer gol en un Mundial para él!



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Argentina 2-1 Jordania

¡DESCONTÓ JORDANIA! Al-Taamari apareció en soledad por el segundo palo y marcó el 1-2 vs. Argentina.



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