Goles del partido, Argentina vs Jordania por el Grupo J del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Goles del partido, Argentina vs Jordania por el Grupo J del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Argentina vence 2-1 a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo que dirige Lionel Scaloni, que ya aseguró el primer lugar de su llave y enfrentará a Cabo Verde en los 16avos, busca cerrar con pleno de victorias la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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