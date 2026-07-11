¡Directo a semifinales! Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentencieron el 3-1 de Argentina vs Suiza. (Foto: AFP)
¡Directo a semifinales! Julián Álvarez y Lautaro Martínez sentencieron el 3-1 de Argentina vs Suiza. (Foto: AFP)
/ THOMAS COEX
Por Redacción EC

Argentina clasificó a semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni definió su pase a la siguiente ronda en los minutos finales del tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Primero fue el delantero del Atlético de Madrid quien apareció con un golazo al ángulo para marcar el 2-1 a los 112′; mientras que el ‘Toro’ sentenció el compromiso con un gran contrgolpe a los 120+1′. Así, la Albiceleste ya está entre los cuatro mejores y se medirá contra Inglaterra por un lugar en la gran final.

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