Argentina clasificó a semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni definió su pase a la siguiente ronda en los minutos finales del tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Primero fue el delantero del Atlético de Madrid quien apareció con un golazo al ángulo para marcar el 2-1 a los 112′; mientras que el ‘Toro’ sentenció el compromiso con un gran contrgolpe a los 120+1′. Así, la Albiceleste ya está entre los cuatro mejores y se medirá contra Inglaterra por un lugar en la gran final.

Argentina clasificó a semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni definió su pase a la siguiente ronda en los minutos finales del tiempo suplementario con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Primero fue el delantero del Atlético de Madrid quien apareció con un golazo al ángulo para marcar el 2-1 a los 112′; mientras que el ‘Toro’ sentenció el compromiso con un gran contrgolpe a los 120+1′. Así, la Albiceleste ya está entre los cuatro mejores y se medirá contra Inglaterra por un lugar en la gran final. Gol de Julián Álvarez ¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ecVtcUtZSE — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026 Gol de Lautaro Martínez ¡¡A SEMIFINALES DEL MUNDIAL!! ¡¡AGÓNICO GOL DEL TORO MARTÍNEZ PARA EL 3-1 FINAL DE ARGENTINA ANTE SUIZA!!



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